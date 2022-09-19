Федерація фехтування України закликала міжнародну федерацію заблокувати повернення росіян

Українська сторона розраховує, що санкції не буде знято, інформує ZN.ua.

Федерація фехтування України закликала міжнародну федерацію заблокувати повернення росіян
НФФУ вимагає продовжити санкції проти РФ та Білорусі
© НФФУ

Національна федерація фехтування України (НФФУ) надіслала листа до Міжнародної федерації фехтування (FIE) з проханням не відходити від повного усунення спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Inside the Games.

Президент НФФУ та міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт звернувся до тимчасово виконуючого обов'язки президента МФФ Еммануеля Каціадакіса на тлі розмов про те, що росіяни та білоруси можуть бути допущені до турнірів під нейтральним прапором.

"Заборона на участь усіх російських та білоруських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях була демонстрацією того, що цивілізована міжнародна спільнота проти військової агресії в сучасному світі. Закликаємо не допустити повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародну спортивну арену навіть під нейтральним прапором.

Представники країн-агресорів не можуть бути частиною чесного олімпійського спорту, доки Росія продовжує цю кровопролитну війну", – сказано у зверненні.

На початку червня FIE відхилила запит російських спортсменів, які хотіли виступати у нейтральному статусі. Раніше стало відомо, що розмови про можливе повернення росіян на міжнародну арену почалися на рівні Міжнародного Олімпійського комітету та Олімпійського та Паралімпійського комітетів США (USOPC).


Данило Слесь, ZN.ua





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