Український футболіст забив ефектний дебютний гол за угорський клуб

Український футболіст Євген Макаренко відзначився голом за "Фехервар" у матчі 1/32 фіналу Кубка Угорщини.

Суперником "Фехервару" був клуб "III. Керюлеті", а поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 5:2.

Макаренко поставив крапку у грі на 88-й хвилині. 31-річний захисник перехопив м'яч, після чого наблизився до штрафного майданчика і завдав прицільного удару в нижній кут воріт.

Відео голу Макаренка

Для Євгена Макаренка це дебютний гол у складі угорського клубу. Українець виступає за "Фехервар" з минулого року, а попередньою командою Макаренка був бельгійський "Андерлехт". Також на рахунку захисника 15 матчів за збірну України.