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2022-09-19
Український футболіст забив ефектний дебютний гол за угорський клуб
Євген Макаренко допоміг перемогти "Фехервару".
Макаренко допоміг "Фехервару" розгромити суперника© ФК "Фехервар"
Український футболіст Євген Макаренко відзначився голом за "Фехервар" у матчі 1/32 фіналу Кубка Угорщини.
Суперником "Фехервару" був клуб "III. Керюлеті", а поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 5:2.
Макаренко поставив крапку у грі на 88-й хвилині. 31-річний захисник перехопив м'яч, після чого наблизився до штрафного майданчика і завдав прицільного удару в нижній кут воріт.
Відео голу Макаренка
Для Євгена Макаренка це дебютний гол у складі угорського клубу. Українець виступає за "Фехервар" з минулого року, а попередньою командою Макаренка був бельгійський "Андерлехт". Також на рахунку захисника 15 матчів за збірну України.
Данило Слесь, ZN.ua