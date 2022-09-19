Український футболіст забив ефектний дебютний гол за угорський клуб

Євген Макаренко допоміг перемогти "Фехервару".

Український футболіст забив ефектний дебютний гол за угорський клуб
Макаренко допоміг "Фехервару" розгромити суперника
© ФК "Фехервар"

Український футболіст Євген Макаренко відзначився голом за "Фехервар" у матчі 1/32 фіналу Кубка Угорщини.

Суперником "Фехервару" був клуб "III. Керюлеті", а поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 5:2.

Макаренко поставив крапку у грі на 88-й хвилині. 31-річний захисник перехопив м'яч, після чого наблизився до штрафного майданчика і завдав прицільного удару в нижній кут воріт.

Відео голу Макаренка

Для Євгена Макаренка це дебютний гол у складі угорського клубу. Українець виступає за "Фехервар" з минулого року, а попередньою командою Макаренка був бельгійський "Андерлехт". Також на рахунку захисника 15 матчів за збірну України.


Данило Слесь, ZN.ua





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