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2022-09-19
Український баскетболіст Михайлюк змінив клуб у НБА
Легкий форвард залишиться у найкращій лізі світу.
Михайлюк залишиться в НБА© Федерація баскетболу України
Лідер збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк перейшов у "Нью-Йорк Нікс".
Про це
Український баскетболіст погодився на частково гарантовану річну угоду.
Наприкінці серпня, коли Михайлюк перебував у розташуванні збірної України на Євробаскеті-2022, рішення про його відрахування ухвалив клуб НБА "Торонто Репторз".
Нагадаємо, 25-річний Михайлюк на початку минулого року перейшов до "Оклахоми", а потім влітку поповнив склад "Торонто".
Минулого сезону на рахунку українського баскетболіста 56 матчів із середніми показниками 4,6 очка та 1,6 підбирання за гру.
Данило Слесь, ZN.ua