Український баскетболіст Михайлюк змінив клуб у НБА

Легкий форвард залишиться у найкращій лізі світу.

Український баскетболіст Михайлюк змінив клуб у НБА
Михайлюк залишиться в НБА
© Федерація баскетболу України

Лідер збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк перейшов у "Нью-Йорк Нікс".

Про це повідомила прес-служба клубу НБА.

Український баскетболіст погодився на частково гарантовану річну угоду.

Наприкінці серпня, коли Михайлюк перебував у розташуванні збірної України на Євробаскеті-2022, рішення про його відрахування ухвалив клуб НБА "Торонто Репторз".

Нагадаємо, 25-річний Михайлюк на початку минулого року перейшов до "Оклахоми", а потім влітку поповнив склад "Торонто".

Минулого сезону на рахунку українського баскетболіста 56 матчів із середніми показниками 4,6 очка та 1,6 підбирання за гру.


Данило Слесь, ZN.ua





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