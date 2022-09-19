Український баскетболіст Михайлюк змінив клуб у НБА

Лідер збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк перейшов у "Нью-Йорк Нікс".

Про це повідомила прес-служба клубу НБА .

Український баскетболіст погодився на частково гарантовану річну угоду.

Наприкінці серпня, коли Михайлюк перебував у розташуванні збірної України на Євробаскеті-2022, рішення про його відрахування ухвалив клуб НБА "Торонто Репторз".

Нагадаємо, 25-річний Михайлюк на початку минулого року перейшов до "Оклахоми", а потім влітку поповнив склад "Торонто".

Минулого сезону на рахунку українського баскетболіста 56 матчів із середніми показниками 4,6 очка та 1,6 підбирання за гру.