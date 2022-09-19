Колишній головний тренер "Шахтаря" очолив клуб АПЛ

Італійський фахівець Роберто де Дзербі став головним тренером англійського "Брайтону", про що повідомила прес-служба клубу АПЛ.

Деталі угоди з тренером не уточнюються. Зараз він займається оформленням робочої британської візи, після чого приступить до роботи.

"Брайтон" раніше відпустив свого наставника Грема Поттера до лондонського "Челсі", який звільнив Томаса Тухеля. Цього сезону "чайки" після шести матчів посідають четверте місце в турнірній таблиці АПЛ.

Роберто Де Дзербі тренував донецький "Шахтар" з літа минулого року, а у липні офіційно залишив клуб на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії до України. Під його керівництвом "Шахтар" завоював Суперкубок України та двічі кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів.

Біля керма "гірників" Де Дзербі змінив Ігор Йовічевіч із "Дніпра-1".