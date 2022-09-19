Іспанія виграла Євробаскет-2022

У неділю, 18 вересня, у німецькому Берліні відбувся фінальний матч чоловічого Євробаскету-2022 між збірними Іспанії та Франції.

Перемогу у поєдинку здобули іспанські баскетболісти, які перемогли із рахунком 88:76.

Євробаскет-2022. Фінал

Іспанія - Франція - 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)

Іспанія: Хуан Ернангомес (27), Браун (14+11 передач), Віллі Ернангомес (14+8 підбирань), Фернандес (13)

Франція: Фурньє (23), Ертель (16+7 передач), Ябуселе (13)

Таким чином, "червона фурія" виграла чемпіонат Європи вже вчетверте у своїй історії, а у Франції поки що залишився лише один такий титул (2013).

У матчі за бронзу перемогу святкували німці, які обіграли команду Польщі.

Нагадаємо, що спочатку Євробаскет-2021 мав пройти з 2 по 29 вересня минулого року, проте через пандемію коронавірусу його було перенесено на рік уперед.

Україна також брала участь у турнірі, вийшовши з групи та у 1/8 фіналу програвши команді Польщі.