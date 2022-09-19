Іспанія виграла Євробаскет-2022

Команди розіграли золоті медалі континентальної першості, інформує ZN.ua.

Іспанія виграла Євробаскет-2022
Іспанці обіграли французів
© fiba.com

У неділю, 18 вересня, у німецькому Берліні відбувся фінальний матч чоловічого Євробаскету-2022 між збірними Іспанії та Франції.

Перемогу у поєдинку здобули іспанські баскетболісти, які перемогли із рахунком 88:76.

Євробаскет-2022. Фінал

Іспанія - Франція - 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)

Іспанія: Хуан Ернангомес (27), Браун (14+11 передач), Віллі Ернангомес (14+8 підбирань), Фернандес (13)

Франція: Фурньє (23), Ертель (16+7 передач), Ябуселе (13)

Таким чином, "червона фурія" виграла чемпіонат Європи вже вчетверте у своїй історії, а у Франції поки що залишився лише один такий титул (2013).

У матчі за бронзу перемогу святкували німці, які обіграли команду Польщі.

Нагадаємо, що спочатку Євробаскет-2021 мав пройти з 2 по 29 вересня минулого року, проте через пандемію коронавірусу його було перенесено на рік уперед.

Україна також брала участь у турнірі, вийшовши з групи та у 1/8 фіналу програвши команді Польщі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Проти "Селтіка" був важкий матч – ЙовічевічПроти "Селтіка" був важкий матч – Йовічевіч
Еліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-французЕліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-француз
Колишній футболіст збірної України очолив чемпіона ЕстоніїКолишній футболіст збірної України очолив чемпіона Естонії
Україна не прийматиме Євробаскет-2025Україна не прийматиме Євробаскет-2025
Ліга чемпіонів: усі результати дня 14 вересняЛіга чемпіонів: усі результати дня 14 вересня
Блок рекламы


Похожие новости
Українська тенісистка виграла парний турнір у СловеніїУкраїнська тенісистка виграла парний турнір у Словенії
Україна виграла золото чемпіонату Європи з кульової стрільбиУкраїна виграла золото чемпіонату Європи з кульової стрільби
Українська легкоатлетка Магучіх з історичним результатом виграла етап Діамантової лігиУкраїнська легкоатлетка Магучіх з історичним результатом виграла етап Діамантової ліги
Збірна України з баскетболу оголосила заявку на Євробаскет-2022Збірна України з баскетболу оголосила заявку на Євробаскет-2022
Українська легкоатлетка Бех-Романчук з рекордом сезону виграла чемпіонат ЄвропиУкраїнська легкоатлетка Бех-Романчук з рекордом сезону виграла чемпіонат Європи
Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з артистичного плаванняУкраїна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з артистичного плавання
Українська синхроністка Фєдіна виграла четверте золото чемпіонату Європи-2022 у РиміУкраїнська синхроністка Фєдіна виграла четверте золото чемпіонату Європи-2022 у Римі
Українська велогонниця виграла срібло чемпіонату ЄвропиУкраїнська велогонниця виграла срібло чемпіонату Європи
Україна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спортуУкраїна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду-2022Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости