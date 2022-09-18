Альварес переміг Головкіна у третьому поєдинку боксерів

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) переміг володаря титулів WBA та IBF у середній вазі Геннадія Головкіна (42-2-1, 37 КО).

Поєдинок у другій середній вазі у Лас-Вегасі тривав усі 12 раундів, а судді віддали перемогу Канело – двічі по 115-113 та 116-112.

"Мені потрібна операція на лівій руці. Але я в порядку. Я воїн, тому тут. Рука дуже болить, не можу навіть тримати склянку з водою. Мене не здивувала активність Головкіна в останніх раундах. Знаю його, у нього хороша генетика. Геннадій – сильний боксер, тож я не здивований", - прокоментував перемогу Сауль.

Зазначимо, що це була третя битва між Альваресом та Головкіним. У 2017 році було зафіксовано нічию, у 2018 році Канело переміг більшістю рішень суддів.