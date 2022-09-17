У Німеччині закликали не допустити Росію та Білорусь до відбору на футбольний Євро-2024

Жеребкування кваліфікації турніру відбудеться вже 9 жовтня, інформує ZN.ua.

У Німеччині закликали не допустити Росію та Білорусь до відбору на футбольний Євро-2024
Євро-2024 пройде у Німеччині
© uefa.com

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала не допустити збірні Росії та Білорусі до участі у відбірному турнірі на чемпіонат Європи-2024 з футболу.

Євро-2024 прийматиме Німеччина, а Фезер звернулася з вимогою не знімати санкції до президента УЄФА Александера Чеферіна:

"Не тільки Росія, яка веде агресивну війну, що порушує міжнародне право, а й Білорусь, як ключовий прихильник російського керівництва, мають бути відсторонені від усіх міжнародних матчів та турнірів.

Це має супроводжуватися усуненням російських та білоруських чиновників від усіх міжнародних спортивних організацій. Футбол має виправдати свою роль та продемонструвати єдину позицію проти цієї форми порушення прав людини.

Усі відповідальні мають бути позбавлені будь-якої можливості брати участь у спорті, впливати або представляти себе якимось іншим чином", – цитує лист Фезер DER SPIEGEL.

Жеребкування відбіркового турніру Євро-2024 відбудеться 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні. В УЄФА поки що публічно не оголосили свою позицію щодо збірної Росії.


Данило Слесь, ZN.ua





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