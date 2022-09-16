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2022-09-16
Українського футболіста визнано гравцем тижня в єврокубку
Нападника українського клубу відмітили в УЄФА.
Довбик став героєм матчу Ліги конференцій© СК "Дніпро-1"
Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик отримав звання найкращого гравця 2-го туру Ліги конференцій УЄФА.
У виїзному матчі 2-го туру Ліги конференцій проти "Аполлона" (3:1) Довбик забив 2 голи та віддав асист на Валентина Рубчинського.
Конкурентами Артема у боротьбі за звання найкращого гравця тижня були Сердар Гюрлер із "Башакшехіра", Емманюель Банда з "Юргордена" та Деян Любічіч із "Кельна".
Нагадаємо, у першому турі групи ЛК "Дніпро-1" мінімально програв нідерландському АЗ (0:1).
У наступному турі "Дніпро-1" 6 жовтня зустрінеться із клубом із Ліхтенштейну "Вадуц".
Олексій Леонічев, ZN.ua