Українського футболіста визнано гравцем тижня в єврокубку

Нападника українського клубу відмітили в УЄФА.

Українського футболіста визнано гравцем тижня в єврокубку
Довбик став героєм матчу Ліги конференцій
© СК "Дніпро-1"

Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик отримав звання найкращого гравця 2-го туру Ліги конференцій УЄФА.

У виїзному матчі 2-го туру Ліги конференцій проти "Аполлона" (3:1) Довбик забив 2 голи та віддав асист на Валентина Рубчинського.

Конкурентами Артема у боротьбі за звання найкращого гравця тижня були Сердар Гюрлер із "Башакшехіра", Емманюель Банда з "Юргордена" та Деян Любічіч із "Кельна".

Нагадаємо, у першому турі групи ЛК "Дніпро-1" мінімально програв нідерландському АЗ (0:1).

У наступному турі "Дніпро-1" 6 жовтня зустрінеться із клубом із Ліхтенштейну "Вадуц".


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Проти "Селтіка" був важкий матч – ЙовічевічПроти "Селтіка" був важкий матч – Йовічевіч
Еліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-французЕліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-француз
Ярмоленко відзначився дебютним голом за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕЯрмоленко відзначився дебютним голом за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕ
Колишній футболіст збірної України очолив чемпіона ЕстоніїКолишній футболіст збірної України очолив чемпіона Естонії
"Солідарний з народом України": капітан збірної Боснії та Герцеговини відмовився грати з Росією"Солідарний з народом України": капітан збірної Боснії та Герцеговини відмовився грати з Росією
Блок рекламы


Похожие новости
Норвезького футболіста виключили зі збірної за рішення повернутися до чемпіонату РосіїНорвезького футболіста виключили зі збірної за рішення повернутися до чемпіонату Росії
"Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки"Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки
"Динамо" оголосило про підписання футболіста "Зорі""Динамо" оголосило про підписання футболіста "Зорі"
"Манчестер Юнайтед" оголосив про трансфер футболіста за 100 млн євро"Манчестер Юнайтед" оголосив про трансфер футболіста за 100 млн євро
Зіркового футболіста "Барселони" побили та пограбували у власному будинкуЗіркового футболіста "Барселони" побили та пограбували у власному будинку
Реброва визнано найкращим тренером сезону в ОАЕРеброва визнано найкращим тренером сезону в ОАЕ
Футболіста збірної України виставили на трансфер у Європі – ЗМІФутболіста збірної України виставили на трансфер у Європі – ЗМІ
УЄФА назвав найкращих футболіста та тренера минулого сезонуУЄФА назвав найкращих футболіста та тренера минулого сезону
"Шахтар" оголосив про оренду бразильського футболіста"Шахтар" оголосив про оренду бразильського футболіста
Гранд українського баскетболу виступить у новому сезоні Балканської лігиГранд українського баскетболу виступить у новому сезоні Балканської ліги
Последние новости
Подгружаем последние новости