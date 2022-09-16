Українського футболіста визнано гравцем тижня в єврокубку

Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик отримав звання найкращого гравця 2-го туру Ліги конференцій УЄФА.

У виїзному матчі 2-го туру Ліги конференцій проти "Аполлона" (3:1) Довбик забив 2 голи та віддав асист на Валентина Рубчинського.

Конкурентами Артема у боротьбі за звання найкращого гравця тижня були Сердар Гюрлер із "Башакшехіра", Емманюель Банда з "Юргордена" та Деян Любічіч із "Кельна".

Нагадаємо, у першому турі групи ЛК "Дніпро-1" мінімально програв нідерландському АЗ (0:1).

У наступному турі "Дніпро-1" 6 жовтня зустрінеться із клубом із Ліхтенштейну "Вадуц".