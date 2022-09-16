Лідер збірної України пропустить матчі Ліги націй

Український футболіст продовжує відновлення після травми, інформує ZN.ua.

Лідер збірної України пропустить матчі Ліги націй
Зінченко отримав травму в розташуванні "Арсеналу"
© ФФУ

Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко не допоможе збірній України з футболу у вересневих матчах Ліги націй через травму, повідомляє УАФ.

Футболіст не допоможе національній команді через пошкодження литкового м'яза.

Зінченко травмувався на тренуванні "Арсеналу" і тепер відновлюватиметься близько двох тижнів.

У вересні збірна України проведе три зустрічі у рамках Ліги націй – двічі проти Шотландії (21 та 27 вересня) та на виїзді з Вірменією (24 вересня).

Нагадаємо, 25-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" цього літа за суму близько 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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