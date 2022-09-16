Новостей.COM ⇒
2022-09-16
Лідер збірної України пропустить матчі Ліги націй
Український футболіст продовжує відновлення після травми, інформує
Зінченко отримав травму в розташуванні "Арсеналу"© ФФУ
Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко не допоможе збірній України з футболу у вересневих матчах Ліги націй через травму, повідомляє
Футболіст не допоможе національній команді через пошкодження литкового м'яза.
Зінченко травмувався на тренуванні "Арсеналу" і тепер відновлюватиметься близько двох тижнів.
У вересні збірна України проведе три зустрічі у рамках Ліги націй – двічі проти Шотландії (21 та 27 вересня) та на виїзді з Вірменією (24 вересня).
Нагадаємо, 25-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" цього літа за суму близько 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.
Олексій Леонічев, ZN.ua