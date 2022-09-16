Лідер збірної України пропустить матчі Ліги націй

Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко не допоможе збірній України з футболу у вересневих матчах Ліги націй через травму, повідомляє УАФ .

Футболіст не допоможе національній команді через пошкодження литкового м'яза.

Зінченко травмувався на тренуванні "Арсеналу" і тепер відновлюватиметься близько двох тижнів.

У вересні збірна України проведе три зустрічі у рамках Ліги націй – двічі проти Шотландії (21 та 27 вересня) та на виїзді з Вірменією (24 вересня).

Нагадаємо, 25-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" цього літа за суму близько 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.