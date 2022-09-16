Луческу знову заговорив про відставку після несподіваної поразки "Динамо" у Лізі Європи
Румун не збирається залишати клуб.
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу знову заговорив про відставку після матчу Ліги Європи проти кіпрського клубу АЕК.
"Відставка? Це складне питання, адже ситуація дуже важка. У якийсь момент я справді думав про це. Проте хтось має бути разом із футболістами та допомагати їм пройти через цей скрутний момент. Ми повинні сконцентруватися на чемпіонаті та Лізі Європи", - заявив Луческу.
Нагадаємо, матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – АЕК завершився поразкою киян із рахунком 0:1. У першому турі групи ЛЄ "Динамо" у Туреччині програло "Фенербахче" (1:2).
"Динамо" у трьох перших матчах УПЛ здобуло лише одну перемогу, програвши "Дніпру-1" та "Зорі". Після одного з поєдинків Луческу заявив, що це був, можливо, його останній матч у київському "Динамо".