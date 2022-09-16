Луческу знову заговорив про відставку після несподіваної поразки "Динамо" у Лізі Європи

Румун не збирається залишати клуб.

Луческу знову заговорив про відставку після несподіваної поразки
Луческу тренує "Динамо" два роки
© ФК Динамо

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу знову заговорив про відставку після матчу Ліги Європи проти кіпрського клубу АЕК.

"Відставка? Це складне питання, адже ситуація дуже важка. У якийсь момент я справді думав про це. Проте хтось має бути разом із футболістами та допомагати їм пройти через цей скрутний момент. Ми повинні сконцентруватися на чемпіонаті та Лізі Європи", - заявив Луческу.

Нагадаємо, матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – АЕК завершився поразкою киян із рахунком 0:1. У першому турі групи ЛЄ "Динамо" у Туреччині програло "Фенербахче" (1:2).

"Динамо" у трьох перших матчах УПЛ здобуло лише одну перемогу, програвши "Дніпру-1" та "Зорі". Після одного з поєдинків Луческу заявив, що це був, можливо, його останній матч у київському "Динамо".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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