Колишній футболіст "Шахтаря" та збірної України повернувся грати до Росії

Український футболіст Денис Кулаков повернувся до російського клубу "Урал".

"Деніс Кулаков - наш капітан, так вийшло, що йому доводилося їхати. Зараз він повернувся і ми задоволені цим фактом. У нас з ним чинний контракт, так що жодних питань немає. Він наш капітан, звичайно, ми раді його поверненню", - повідомив президент російського клубу Григорій Іванов.

Нагадаємо, Кулаков із 2015-го року виступав у чемпіонаті Росії. Однак у березні він припинив контракт із "Уралом", скориставшись новим правилом ФІФА, а зараз знову повернувся до Росії.

Кулаков також виступав за донецький "Шахтар", "Іллічівець", полтавську "Ворсклу", "Дніпро" та харківський "Металіст", а також двічі виходив на поле у футболці збірної України.