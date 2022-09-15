Колишній футболіст "Шахтаря" та збірної України повернувся грати до Росії

Українець продовжить свої виступи в РФ.

Колишній футболіст
36-річний Кулаков - уродженець Ізюма
© Фото из соцсетей

Український футболіст Денис Кулаков повернувся до російського клубу "Урал".

"Деніс Кулаков - наш капітан, так вийшло, що йому доводилося їхати. Зараз він повернувся і ми задоволені цим фактом. У нас з ним чинний контракт, так що жодних питань немає. Він наш капітан, звичайно, ми раді його поверненню", - повідомив президент російського клубу Григорій Іванов.

Нагадаємо, Кулаков із 2015-го року виступав у чемпіонаті Росії. Однак у березні він припинив контракт із "Уралом", скориставшись новим правилом ФІФА, а зараз знову повернувся до Росії.

Кулаков також виступав за донецький "Шахтар", "Іллічівець", полтавську "Ворсклу", "Дніпро" та харківський "Металіст", а також двічі виходив на поле у футболці збірної України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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