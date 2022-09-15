Українець завоював медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Турнір стартував у Польщі.

Українець завоював медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Коростильов став третім
© НОК України

Український стрілець Павло Коростильов завоював першу медаль для нашої країни на чемпіонаті Європи з кульової стрільби у польському Вроцлаві.

Коростильов показав третій результат зі стрільби у вправі МП-8. Це швидкісна стрільба із малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.

Зазначимо, що третє місце українця не дозволило йому кваліфікуватись на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Золото завоював француз Клеман Бессаго, а срібним призером став німець Олівер Гайс.

Нагадаємо, що 24-річний Коростильов є учасником Олімпіади-2020 та Олімпійських ігор-2016.

Також спортсмен двічі вигравав чемпіонат Європи, а у 2018 році Павло виграв чемпіонат світу у Чханвоні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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