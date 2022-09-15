Легендарний тенісист Федерер оголосив про завершення кар'єри

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер оголосив про завершення кар'єри.

"Кубок Лейвера наступного тижня в Лондоні стане моїм останнім турніром ATP. Я гратиму в теніс у майбутньому, звичайно, але тільки не на турнірах Великого шолома або в турі", - написав Федерер.

Нагадаємо, 41-річний швейцарець - найтитулованіший чемпіон "Вімблдону" (8 перемог) та US Open (5 перемог).

Також він один раз вигравав Ролан Гаррос (2009), шість разів Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), двічі олімпійські ігри (2008, 2012), шість разів Підсумковий турніру І становився перможцем Кубку Девіса складі збірної Швейцарії.

Усього на його рахунку 103 титули. Більше в історії чоловічого тенісу було лише Джиммі Коннорс (109).