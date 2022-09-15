Проти "Селтіка" був важкий матч – Йовічевіч

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч прокоментував нічию з "Селтіком" у Лізі чемпіонів.

"Це був важкий матч. Я запевняю вас, що кожній команді було б непросто з таким "Селтіком". Це найкращий "Селтік" протягом останніх 20 років – з хорошим тренером і з дуже динамічними футболістами, які дуже швидко вступають у відбір м'яча після втрати, дуже агресивні в пресингу, не дають взагалі дихати, ми тут не говоримо про випадковість, ми готувалися дуже серйозно, у них більше досвіду, у них міжнародний склад з високою вартістю гравців, вони були фаворитами.

Для нас це чудовий досвід. Думаю, не давали супернику створювати багато моментів. Знали, за кого ми граємо: розуміємо, що нас підтримували люди на трибунах, давали нам імпульс, плюс 40 мільйонів українців, які перебувають у своїй країні, які 100% дивилися наш матч і надавали нам енергію. Тож це очко, можна сказати, відмінний результат. Не лише тому, що взяли бал, а й забрали 2 очки у "Селтіка". Це може бути важливим, тому що ніколи не знаєш, як буде далі", – сказав Йовічевіч.

Нагадаємо, матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та "Селтіком" завершився з рахунком 1:1.

Наступний матч у групі F "Шахтар" проведе на виїзді проти мадридського "Реала" 5 жовтня. На рахунку "гірників" уже чотири очки - у першому турі команда перемогла "РБ Лейпциг" (4:1).