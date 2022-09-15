Україна обійшла Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна наразі знаходиться на 15-му місці.

Україна обійшла Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА
"Шахтар" набрав очко у матчі проти "Селтіка"
© ФК Шахтер

Україна обійшла Росію у футбольній таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Завдяки нічиєї "Шахтаря" з "Селтіком" (1:1) у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів Україна піднялася у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Нічия "гірників" принесла українській асоціації 0,2 бали, що дозволило українцям обійти Росію та піднятися з 16-го місця на 15-те.

Тепер Україна має 26.300 балів, у 14-ї Швейцарії - 26.925, а у 16-ї Росії - 26.215.

Зазначимо, що 15 місце дає два місця в кваліфікації ЛЧ. Поточний рейтинг впливає на розподіл путівок у сезоні 2024/25.

Сьогодні, 15 вересня, "Динамо" та "Дніпро-1" проведуть свої матчі у групових раундах Ліги Європи та Ліги конференцій.

Кияни зіграють проти команди АЕК Ларнака, а "Дніпро-1" зустрінеться з кіпрським "Аполлоном".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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