Мессі відзначився двома унікальними досягненнями у Лізі чемпіонів

Аргентинський форвард продовжує встановлювати рекорди.

Мессі відзначився двома унікальними досягненнями у Лізі чемпіонів
Мессі допоміг ПСЖ обіграти "Маккабі"
© Le Parisien

Нападник французького "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі відзначився черговими досягненнями в Лізі чемпіонів.

35-річний футболіст забив гол у матчі з "Маккабі" (3:1) у другому турі групового етапу турніру.

Мессі став першим футболістом в історії, якому вдалося відзначитись забитими голами у 18 сезонах Ліги чемпіонів. Аргентинець обійшов форварда "Реала" Каріма Бензема, який має в активі 17 результативних сезонів у ЛЧ.

Крім того, легендарний аргентинець засмутив голом уже 39-ту команду з 19-ти країн у рамках Ліги чемпіонів, що також є рекордом. На рахунку нападника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду голи у ворота 38 клубів.

Загалом Мессі забив уже 126 голів у Лізі чемпіонів та випередив у списку бомбардирів Златана Ібрагімовича, Тьєррі Анрі та Луїса Суареса (у всіх по 125 голів). Лідерство утримує Роналду – 140 забитих м'ячів.


Данило Слесь, ZN.ua





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