"Динамо" представило нову форму на сезон-2022/23

Кияни виступатимуть у новому екіпіруванні.

Домашня форма виконана у традиційних кольорах "Динамо"
© ФК Динамо

Київське "Динамо" представило оновлену форму на сезон-2022/23.

Домашня форма представлена ??у біло-блакитних кольорах, включаючи круглий виріз, шеврон "Динамо", прапор України, логотип технічного спонсора New Balance та напис FCDK зі зворотного боку.

Зазначимо, що діагональна смуга – це данина історії та традиціям клубу. Саме у формі із синьою смугою футболісти "Динамо" виграли свій перший титул чемпіона СРСР у 1961 році.

Виїзна форма виконана у синьо-блакитних кольорах. Повідомляється, що натхненням при створенні домашньої та виїзної форми стали графіті, намальовані фанатами клубу у різних куточках Києва.

Третій комплект виконаний у національних кольорах і включає шеврон "Динамо", прапор України та логотип New Balance. Це символізує єднання українців у їхньому прагненні до перемоги.

"Нова форма "Динамо" сезону 22/23 – це символ єдності футболістів та фанатів клубу. Ми всі боремося за одне. У кожній грі ми розповідаємо про нашу спадщину, підтверджуємо те, ким ми є і зосереджуємось на тому, куди ми рухаємось. рухаємось ми всі до одного – до перемоги", - написали на сайті "Динамо".

Перший матч у новій формі кияни можуть провести вже сьогодні у рамках поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги Європи проти команди АЕК Ларнака.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Футболіст "Динамо" показав середній палець фанатам "Фенербахче" після матчу Ліги ЄвропиФутболіст "Динамо" показав середній палець фанатам "Фенербахче" після матчу Ліги Європи
"Це був не футбол": Луческу емоційно прокоментував поразку "Динамо" від "Фенербахче" у Лізі Європи"Це був не футбол": Луческу емоційно прокоментував поразку "Динамо" від "Фенербахче" у Лізі Європи
"Динамо" встановило антирекорд клубу за кількістю поразок поспіль"Динамо" встановило антирекорд клубу за кількістю поразок поспіль
Еліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-французЕліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-француз
Українська легкоатлетка Магучіх перемогла у фіналі Діамантової лігиУкраїнська легкоатлетка Магучіх перемогла у фіналі Діамантової ліги
Блок рекламы


Похожие новости
Класична та зелена: "Шахтар" представив нову форму на сезон-2022/23Класична та зелена: "Шахтар" представив нову форму на сезон-2022/23
"В Росії більше не буде гонок": у Формулі-1 зробили важливу заяву для окупантів"В Росії більше не буде гонок": у Формулі-1 зробили важливу заяву для окупантів
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Феттель завершить кар'єру після закінчення сезонуЧотириразовий чемпіон Формули-1 Феттель завершить кар'єру після закінчення сезону
"Динамо" представило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче""Динамо" представило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче"
Озвучено нову цифру загиблих українських спортсменів на війні проти РосіїОзвучено нову цифру загиблих українських спортсменів на війні проти Росії
Японський футбольний клуб представив форму у кольорах українського прапораЯпонський футбольний клуб представив форму у кольорах українського прапора
Украина впервые за 10 лет получила новую первую ракетку национального рейтингаУкраина впервые за 10 лет получила новую первую ракетку национального рейтинга
РоSSийский футбольнй союз опротестовал в ФИФА новую форму сборной Украины с изображением КрымаРоSSийский футбольнй союз опротестовал в ФИФА новую форму сборной Украины с изображением Крыма
Сборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчейСборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчей
Ракицкий после ухода из "Зенита" поддерживает форму в украинском клубеРакицкий после ухода из "Зенита" поддерживает форму в украинском клубе
Последние новости
Подгружаем последние новости