Будинок зірки "Баварії" пограбували під час матчу Ліги чемпіонів із "Барселоною"
Томас Мюллер тим часом був на полі.
Будинок футболіста "Баварії" Томаса Мюллера було пограбовано 13 вересня під час матчу Ліги чемпіонів із "Барселоною",
Злочинці проникли до заміського будинку футболіста за 40 кілометрів від Мюнхена, де в цей час проходив поєдинок другого туру групового етапу ЛЧ, а сам Мюллер перебував на полі.
Поліція підтвердила факт крадіжки зі зломом та повідомила, що з дому спортсмена винесли гроші, ювелірні вироби та інші цінні речі на сотні тисяч євро. Сигналізація спрацювала, але грабіжники встигли втекти у темряві.
Варто зазначити, що у день матчу Томас Мюллер відзначав 33-річчя, а "Баварія" здобула перемогу з рахунком 2:0. Футболіст дізнався про те, що сталося, відразу після фінального свистка і швидко залишив стадіон.