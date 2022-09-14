"Шахтар" зіграв унічию з "Селтіком" у Лізі чемпіонів

"Гірники" здобули очко у складному матчі.

Мудрик забив єдиний гол "Шахтаря"
© ФК Шахтер

14 вересня донецький "Шахтар" провів матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти шотландського "Селтіка".

Підопічні Ігора Йовічевіча зіграли внічию з шотландцями з рахунком 1:1.

Гості дуже потужно розпочали перший тайм і зуміли притиснути донеччан до своїх воріт. Вже на 10-й хвилині Хатате отримав пас у штрафному майданчику "Шахтаря" і завдав удару низом, з яким після рикошету від Бондаренка не впорався Трубін.

Шотландці створили ще низку моментів, після чого "Шахтар" поступово перехопив ініціативу. В одній із контратак Мудрик отримав пас на хід від Судакова, наблизився до воріт і завдав потужного удару над воротарем – 1:1.

Після перерви "Шахтар" рідко створював небезпечні моменти та не завжди справлявся з атаками гостей. Загрозу воротам Трубіна кілька разів створював Жота. Також із забійних позицій пробивали Якумакіс та Маеда, але підвела точність. Це дозволило "гірникам" утримати нічию.

"Шахтар" – "Селтік" – 1:1

Голи: Мудрик, 29 – Бондаренко, 10 (автогол)

Наступний матч у групі F "Шахтар" проведе на виїзді проти мадридського "Реала" 5 жовтня.


Данило Слесь, ZN.ua





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