Ліга чемпіонів: усі результати дня 14 вересня
Триває другий тур групового етапу турніру.
У середу, 14 вересня, відбудуться чергові матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
По два поєдинки пройдуть у групах E, F, G та H, а також один перенесений матч групи A між "Рейнджерс" та "Наполі". Донецький "Шахтар" прийматиме у Варшаві шотландський "Селтік".
Варто зазначити, що перед усіма матчами британських команд у цьому турі не звучатиме гімн Ліги чемпіонів через смерть королеви Єлизавети II.
Розклад та результати всіх матчів дня
Група A
22:00. "Рейнджерс" – "Наполі"
Група E
19:45. "Мілан" – "Динамо" Загреб
22:00. "Челсі" – "Зальцбург"
Група F
19:45. "Шахтар" – "Селтік" (онлайн-трансляція)
22:00. "Реал" – "РБ Лейпциг"
Група G
22:00. "Копенгаген" – "Севілья"
22:00. "Манчестер Сіті" – "Борусія" Дортмунд
Група H
22:00. "Ювентус" – "Бенфіка"
22:00. "Маккабі" Хайфа – ПСЖ