Ліга чемпіонів: усі результати дня 14 вересня

Триває другий тур групового етапу турніру.

Ліга чемпіонів: усі результати дня 14 вересня
"Шахтар" зіграє із "Селтіком"
© ФК Шахтер

У середу, 14 вересня, відбудуться чергові матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

По два поєдинки пройдуть у групах E, F, G та H, а також один перенесений матч групи A між "Рейнджерс" та "Наполі". Донецький "Шахтар" прийматиме у Варшаві шотландський "Селтік".

Варто зазначити, що перед усіма матчами британських команд у цьому турі не звучатиме гімн Ліги чемпіонів через смерть королеви Єлизавети II.

Розклад та результати всіх матчів дня

Група A

22:00. "Рейнджерс" – "Наполі"

Група E

19:45. "Мілан" – "Динамо" Загреб

22:00. "Челсі" – "Зальцбург"

Група F

19:45. "Шахтар" – "Селтік" (онлайн-трансляція)

22:00. "Реал" – "РБ Лейпциг"

Група G

22:00. "Копенгаген" – "Севілья"

22:00. "Манчестер Сіті" – "Борусія" Дортмунд

Група H

22:00. "Ювентус" – "Бенфіка"

22:00. "Маккабі" Хайфа – ПСЖ


Данило Слесь, ZN.ua





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