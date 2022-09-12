Україна не зуміла пробитися до чвертьфіналу Євробаскету-2022

У неділю, 11 вересня, у німецькому Берліні у рамках матчу 1/8 фіналу чоловічого Євробаскету-2022 зустрічалися збірні України та Польщі.

Команди провели абсолютно рівний і напружений поєдинок, в якому наприкінці четвертої чверті більш вдалішими виявилися польські баскетболісти.

Євробаскет. 1/8 фіналу

Україна - Польща - 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25)

Україна: Санон (17 очок, 1 підбір, 8 асистів), Бобров (17 очок, 4 підбирання, 1 асист), Пустовий, (15 очок, 2 підбирання), Михайлюк (13 очок, 8 підбирань, 4 асисти), Лень ( 12 очок, 8 підбирань, 1 асист), Лукашов (8 очок, 4 підбирання, 6 асистів), Ткаченко (8 очок, 2 підбирання, 1 асист), Близнюк (7 очок, 2 підбирання, 3 асисти) Герун (3), Сидоров (1), Зотов (0), Скапинців (0)

Таким чином, Україна залишила континентальну першість. Українська збірна могла вдруге в історії пробитися до чвертьфіналу Євробаскету – вперше у 1/4 українці грали на турнірі у 2013 році.

Нагадаємо, збірна України у групі здобула перемоги у перших трьох турах, програла Греції та Хорватії, посівши друге місце та вийшовши у плей-офф.