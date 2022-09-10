"Шахтар" вирвав перемогу над "Чорноморцем" завдяки голу у доданий час

"Гірники" дивом уникли втрати очок.

"Шахтар" став лідером турнірної таблиці УПЛ
© ФК Шахтер

У четвертому турі української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" зустрічався із одеським "Чорноморцем" у Львові.

Підопічні Ігора Йовічевіча здобули складну перемогу з рахунком 2:1.

Одесити вийшли вперед на десятій хвилині, коли Брагару отримав пас від партнера, прибрав зі шляху суперника і завдав точного удару в дальній кут воріт.

До перерви "Чорноморцю" загалом вдавалося діяти надійно та не дозволяти донеччанам відновити рівновагу. Після перерви "гірники" почали створювати небезпечні моменти, але підводила точність.

Тільки на 74-й хвилині Швед зумів зрівняти рахунок ударом головою після подачі з лівого флангу від Михайличенка. Коли здавалося, що нічия на табло збережеться, "Шахтар" зумів забити переможний гол.

На шостій компенсованій хвилині Очеретько зважився на дальній удар, а м'яч зачепив ногу Траоре, що завадило воротареві "Чорноморця" зреагувати.

"Шахтар" – "Чорноморець" – 2:1

Голи: Швед, 74, Траоре, 90+6 – Брагару, 10

"Шахтар": Трубін, Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Зубков (Очеретько, 64), Бондаренко (Сікан, 64), Джурасек (Судаков, 64), Петряк (Траоре, 46), Швед (Тейлор, 90)

"Чорноморець": Непогодов, Путря (Салюк, 87), Джеймс, Єрмаков, Селін, Бобко, Політило, Плакса, Наумець (Штогрін, 75), Гладкий (Філі, 71), Брагару (Юсов, 86)

Попередження: Траоре – Селін, Наумець, Гладкий, Філі, Салюк

Відеоогляд матчу

"Шахтар" здобув уже третю поспіль перемогу в новому сезоні УПЛ за одного нічийного результату. Команда набрала 10 очок та очолила турнірну таблицю, випереджаючи "Зорю" на один пункт. "Чорноморець" із двома очками йде 11-м.


Данило Слесь, ZN.ua





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