Представник ФА Боснії та Герцеговини запросить скасування матчу з Росією
Один із членів боснійської футбольної асоціації визнав свою помилку, інформує
Представник футбольної асоціації Боснії та Герцеговини Фуад Чолпа повідомив, що планує запросити скасування товариського матчу з Росією.
"Я визнаю помилку. Запитуватиму скасування матчу з Росією", -
Варто зазначити, що Чолпа був одним із тих, хто проголосував за проведення товариського поєдинку з росіянами в Санкт-Петербурзі 19 листопада.
Також портал Borak.info
Нагадаємо, всі збірні Росії та футбольні клуби були усунені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення РФ до України. При цьому товариські матчі не потрапили до цих санкцій. Проте європейські збірні досі відмовлялися виходити на поле проти росіян навіть у контрольних іграх.