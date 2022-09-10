Представник ФА Боснії та Герцеговини запросить скасування матчу з Росією

Представник футбольної асоціації Боснії та Герцеговини Фуад Чолпа повідомив, що планує запросити скасування товариського матчу з Росією.

"Я визнаю помилку. Запитуватиму скасування матчу з Росією", - цитує Чолпу BH Live.

Варто зазначити, що Чолпа був одним із тих, хто проголосував за проведення товариського поєдинку з росіянами в Санкт-Петербурзі 19 листопада.

Також портал Borak.info наводить слова члена президії Боснії та Герцеговини Желько Комшича, який заявив, що "цей матч не відбудеться".