Представник ФА Боснії та Герцеговини запросить скасування матчу з Росією

Один із членів боснійської футбольної асоціації визнав свою помилку, інформує ZN.ua.

Представник ФА Боснії та Герцеговини запросить скасування матчу з Росією
Боснійська збірна має зіграти з Росією 19 листопада
© Федерація футболу Боснії та Герцеговини

Представник футбольної асоціації Боснії та Герцеговини Фуад Чолпа повідомив, що планує запросити скасування товариського матчу з Росією.

"Я визнаю помилку. Запитуватиму скасування матчу з Росією", - цитує Чолпу BH Live.

Варто зазначити, що Чолпа був одним із тих, хто проголосував за проведення товариського поєдинку з росіянами в Санкт-Петербурзі 19 листопада.

Також портал Borak.info наводить слова члена президії Боснії та Герцеговини Желько Комшича, який заявив, що "цей матч не відбудеться".

Нагадаємо, всі збірні Росії та футбольні клуби були усунені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення РФ до України. При цьому товариські матчі не потрапили до цих санкцій. Проте європейські збірні досі відмовлялися виходити на поле проти росіян навіть у контрольних іграх.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."
"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України
Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболуЗбірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу
Футболіст "Динамо" показав середній палець фанатам "Фенербахче" після матчу Ліги ЄвропиФутболіст "Динамо" показав середній палець фанатам "Фенербахче" після матчу Ліги Європи
"Це був не футбол": Луческу емоційно прокоментував поразку "Динамо" від "Фенербахче" у Лізі Європи"Це був не футбол": Луческу емоційно прокоментував поразку "Динамо" від "Фенербахче" у Лізі Європи
Блок рекламы


Похожие новости
УАФ вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу Росія – Боснія та ГерцеговинаУАФ вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу Росія – Боснія та Герцеговина
"Солідарний з народом України": капітан збірної Боснії та Герцеговини відмовився грати з Росією"Солідарний з народом України": капітан збірної Боснії та Герцеговини відмовився грати з Росією
У Боснії та Герцеговині шоковані рішенням футбольної асоціації провести матч із РосієюУ Боснії та Герцеговині шоковані рішенням футбольної асоціації провести матч із Росією
Футболіст "Динамо" показав середній палець фанатам "Фенербахче" після матчу Ліги ЄвропиФутболіст "Динамо" показав середній палець фанатам "Фенербахче" після матчу Ліги Європи
Європейська збірна погодилася провести товариський матч із Росією у Санкт-ПетербурзіЄвропейська збірна погодилася провести товариський матч із Росією у Санкт-Петербурзі
На війні з Росією загинув відомий кримський футбольний фанатНа війні з Росією загинув відомий кримський футбольний фанат
Луческу поділився очікуваннями від матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти "Бенфіки"Луческу поділився очікуваннями від матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти "Бенфіки"
Воротар забив гол і став героєм матчу чемпіонату АнгліїВоротар забив гол і став героєм матчу чемпіонату Англії
Врятував команду від поразки: воротар забив гол та став героєм матчу чемпіонату НорвегіїВрятував команду від поразки: воротар забив гол та став героєм матчу чемпіонату Норвегії
"Евертон" – "Динамо": відео онлайн-трансляція товариського матчу"Евертон" – "Динамо": відео онлайн-трансляція товариського матчу
Последние новости
Подгружаем последние новости