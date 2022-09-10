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2022-09-10
Ярмоленко відзначився дебютним голом за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕ
Український футболіст допоміг своїй команді перемогти.
Ярмоленко допоміг "Аль-Айну" здобути розгромну перемогу© Al Ain FC
Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко забив свій перший гол за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕ.
Команда українця приймала на своєму полі "Аль-Дафру" та здобула розгромну перемогу з рахунком 7:0.
Ярмоленко вийшов на поле у стартовому складі, а на 35-й хвилині скористався відскоком м'яча та розстріляв ворота суперника.
Відео голу Ярмоленка
Раніше 32-річний українець уже відзначився забитим м'ячем, але у товариському поєдинку. Таким чином, це дебютний гол для Ярмоленка за "Аль-Айн" на офіційному рівні.
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко раніше залишив англійський "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого приєднався до "Аль-Айну", який очолює український тренер Сергій Ребров.
Данило Слесь, ZN.ua