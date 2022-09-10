Ярмоленко відзначився дебютним голом за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕ

Український футболіст допоміг своїй команді перемогти.

Ярмоленко відзначився дебютним голом за
Ярмоленко допоміг "Аль-Айну" здобути розгромну перемогу
© Al Ain FC

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко забив свій перший гол за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕ.

Команда українця приймала на своєму полі "Аль-Дафру" та здобула розгромну перемогу з рахунком 7:0.

Ярмоленко вийшов на поле у стартовому складі, а на 35-й хвилині скористався відскоком м'яча та розстріляв ворота суперника.

Відео голу Ярмоленка

Раніше 32-річний українець уже відзначився забитим м'ячем, але у товариському поєдинку. Таким чином, це дебютний гол для Ярмоленка за "Аль-Айн" на офіційному рівні.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко раніше залишив англійський "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого приєднався до "Аль-Айну", який очолює український тренер Сергій Ребров.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."
"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України
Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболуЗбірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу
Футболіст "Динамо" показав середній палець фанатам "Фенербахче" після матчу Ліги ЄвропиФутболіст "Динамо" показав середній палець фанатам "Фенербахче" після матчу Ліги Європи
"Це був не футбол": Луческу емоційно прокоментував поразку "Динамо" від "Фенербахче" у Лізі Європи"Це був не футбол": Луческу емоційно прокоментував поразку "Динамо" від "Фенербахче" у Лізі Європи
Блок рекламы


Похожие новости
Коноплянка відзначився шикарним голом у ПольщіКоноплянка відзначився шикарним голом у Польщі
Збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті світуЗбірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу
Український футболіст Кочергін ударом у дотик забив дебютний гол у чемпіонаті ПольщіУкраїнський футболіст Кочергін ударом у дотик забив дебютний гол у чемпіонаті Польщі
Україна з поразки стартувала на чоловічому чемпіонаті світу з волейболуУкраїна з поразки стартувала на чоловічому чемпіонаті світу з волейболу
Ярмоленко забив дебютний гол за "Аль-Айн"Ярмоленко забив дебютний гол за "Аль-Айн"
Українець Зінченко встановив унікальний рекорд за відсотком перемог у чемпіонаті АнгліїУкраїнець Зінченко встановив унікальний рекорд за відсотком перемог у чемпіонаті Англії
Українець Малиновський відзначився гольовим пасом у першому матчі нового сезону за "Аталанту"Українець Малиновський відзначився гольовим пасом у першому матчі нового сезону за "Аталанту"
Україна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спортуУкраїна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Українець Яремчук відзначився гольовою передачею за "Бенфіку" у Лізі чемпіонівУкраїнець Яремчук відзначився гольовою передачею за "Бенфіку" у Лізі чемпіонів
Українець Зінченко відзначився гольовою передачею у дебютному матчі за "Арсенал" в АПЛУкраїнець Зінченко відзначився гольовою передачею у дебютному матчі за "Арсенал" в АПЛ
Последние новости
Подгружаем последние новости