Ярмоленко відзначився дебютним голом за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕ

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко забив свій перший гол за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕ.

Команда українця приймала на своєму полі "Аль-Дафру" та здобула розгромну перемогу з рахунком 7:0.

Ярмоленко вийшов на поле у стартовому складі, а на 35-й хвилині скористався відскоком м'яча та розстріляв ворота суперника.

Відео голу Ярмоленка

Раніше 32-річний українець уже відзначився забитим м'ячем, але у товариському поєдинку. Таким чином, це дебютний гол для Ярмоленка за "Аль-Айн" на офіційному рівні.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко раніше залишив англійський "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого приєднався до "Аль-Айну", який очолює український тренер Сергій Ребров.