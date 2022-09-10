Колишній футболіст збірної України став тренером російського клубу

Геннадій Зубов раніше працював у "Шахтарі".

Колишній футболіст збірної України став тренером російського клубу
Зубов провів 29 матчів за збірну України
© ФК Шахтер

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Геннадій Зубов став тренером у російському клубі "Звєзда" із Санкт-Петербурга.

Про це заявив наставник "Звєзди" Дмітрій Комбаров у коментарі порталу "Чемпіонат".

Зубов став помічником Комбарова і працюватиме із нападниками. Тренерський штаб "Звєзди" також поповнив ще один український тренер Анатолій Скирчук, який у минулому виступав за донецький "Металург", після чого працював в академії "Шахтаря".

44-річний Геннадій Зубов є легендою "Шахтаря". За клуб він провів 311 матчів і забив 74 голи, а також ставав чемпіоном України та чотириразовим володарем національного Кубка. Крім того, на рахунку Зубова 29 матчів та три голи за збірну України. Фахівець раніше також працював у системі "Шахтаря".

"Звєзда" представляє Другу лігу, яка є третім за силою дивізіоном чемпіонату РФ.


Данило Слесь, ZN.ua





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