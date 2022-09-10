УАФ вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу Росія – Боснія та Герцеговина

Також керівництво українського футболу звернулося до боснійських колег, інформує ZN.ua.

УАФ вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу Росія – Боснія та Герцеговина
УАФ відзначила неприпустимість матчу за участю Боснії та Герцеговини
© УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу збірної Росії проти Боснії та Герцеговини.

Крім того, УАФ відправила листа до Федерації футболу Боснії та Герцеговини, в якому пояснила свою позицію:

"Нагадуємо, що через воєнну агресію Росії проти України всі російські команди були відсторонені від участі у всіх міжнародних офіційних змаганнях ФІФА та УЄФА.

У такій ситуації рішення Федерації футболу Боснії і Герцеговини виглядає так, ніби воно спрямоване на підтримку дій і вчинків російського уряду в Україні щодо продовження війни.

Просимо переглянути рішення, яке завдає шкоди іміджу вашої країни та відносинам між нашими асоціаціями".

Нагадаємо, матч Росії проти Боснії та Герцеговини заплановано на 19 листопада. Гра має пройти у Санкт-Петербурзі.


Данило Слесь, ZN.ua





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