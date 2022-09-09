До збірної України додатково викликано трьох футболістів через травми динамівців

Олександр Петраков зробив вимушені заміни.

До збірної України додатково викликано трьох футболістів через травми динамівців
Збірна України збереться 16 вересня
© УАФ

Тренерський штаб збірної України з футболу поповнив заявку команди трьома новими футболістами, повідомляє УАФ.

Виклики на тренувальний збір національної команди отримали воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін та його колега за позицією з "Колоса" Євген Волинець. Також із резервного списку переведено півзахисника французького "Бордо" Данила Ігнатенка.

Такий крок пов'язаний із травмами двох динамівців – воротаря Георгія Бущана та хавбека Миколи Шапаренка. Обидва не зможуть зіграти у вересневих матчах Ліги націй.

Збірна України розпочне збір 16 вересня у Варшаві. Потім команда проведе матчі проти Шотландії (21 та 27 вересня) та Вірменії (24 вересня).


Данило Слесь, ZN.ua





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