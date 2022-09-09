"Динамо" встановило антирекорд клубу за кількістю поразок поспіль

Кияни програли п'ять поєдинків поспіль.

"Динамо" програло п'ять матчів поспіль
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Київське "Динамо" після поразки від "Фенербахче" (1:2) у Лізі Європи встановило новий антирекорд клубу.

Вперше за часи виступів в історії незалежної України динамівці зазнали п'яти поразок поспіль.

"Динамо" – "Бенфіка" – 0:2 (Ліга чемпіонів)

"Бенфіка" – "Динамо" – 3:0 (Ліга чемпіонів)

"Динамо" – "Дніпро-1" – 0:3 (УПЛ)

"Зоря" – "Динамо" – 3:2 (УПЛ)

"Фенербахче" – "Динамо" – 2:1 (Ліга Європи)

Динамівці оновили антирекорд, який було встановлено ще у грі із "Зорею". До цього найгіршими результатами киян були дві серії по три поразки у сезонах 2012/13 та 2016/17.

Наступний матч підопічні Мірчі Луческу проведуть у четвертому турі УПЛ проти "Львова" 11 вересня.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."
"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України
Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболуЗбірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу
"Мене позбавили якихось звань": Усик назвав умову для свого повернення у рідний Крим"Мене позбавили якихось звань": Усик назвав умову для свого повернення у рідний Крим
Бокс не включено до програми Олімпіади-2028Бокс не включено до програми Олімпіади-2028
Блок рекламы


Похожие новости
На фронті у бою з російськими загарбниками загинув дитячий тренер клубу УПЛНа фронті у бою з російськими загарбниками загинув дитячий тренер клубу УПЛ
"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України
"Динамо" зазнало другої поспіль поразки в УПЛ"Динамо" зазнало другої поспіль поразки в УПЛ
Перспективний український футболіст перейшов до шотландського клубуПерспективний український футболіст перейшов до шотландського клубу
Колишній капітан "Динамо" перейшов до кіпрського клубу російського блогераКолишній капітан "Динамо" перейшов до кіпрського клубу російського блогера
"Шахтар" провів два контрольні матчі за день проти саудівського клубу"Шахтар" провів два контрольні матчі за день проти саудівського клубу
Зіркового футболіста європейського топ-клубу поранили злочинціЗіркового футболіста європейського топ-клубу поранили злочинці
У зіркового новачка німецького топ-клубу знайшли онкологію після трансферуУ зіркового новачка німецького топ-клубу знайшли онкологію після трансферу
Перервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у СШАПерервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у США
"Динамо" розгромно програло клубу АПЛ у благодійному матчі"Динамо" розгромно програло клубу АПЛ у благодійному матчі
Последние новости
Подгружаем последние новости