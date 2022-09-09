"Динамо" встановило антирекорд клубу за кількістю поразок поспіль

Київське "Динамо" після поразки від "Фенербахче" (1:2) у Лізі Європи встановило новий антирекорд клубу.

Вперше за часи виступів в історії незалежної України динамівці зазнали п'яти поразок поспіль.

"Динамо" – "Бенфіка" – 0:2 (Ліга чемпіонів)

"Бенфіка" – "Динамо" – 3:0 (Ліга чемпіонів)

"Динамо" – "Дніпро-1" – 0:3 (УПЛ)

"Зоря" – "Динамо" – 3:2 (УПЛ)

"Фенербахче" – "Динамо" – 2:1 (Ліга Європи)

Динамівці оновили антирекорд, який було встановлено ще у грі із "Зорею". До цього найгіршими результатами киян були дві серії по три поразки у сезонах 2012/13 та 2016/17.

Наступний матч підопічні Мірчі Луческу проведуть у четвертому турі УПЛ проти "Львова" 11 вересня.