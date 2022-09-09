"Це був не футбол": Луческу емоційно прокоментував поразку "Динамо" від "Фенербахче" у Лізі Європи

"Динамо" програло у Туреччині.

Кияни пропустили вирішальний гол у компенсований час
© ФК Динамо

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував поразку кияни від "Фенербахче" у стартовому турі групового етапу Ліги Європи.

"На полі була корида. Ви ж знаєте, що таке корида? Краще не проводити цю прес-конференцію. У нас один гравець у шпиталі. У нашого голкіпера пошкоджено коліно. Ще в одного гравця отруєння. Мені довелося випускати гравця захисного плану на позицію центрфорварду. Це був не футбол. На європейському рівні так не грають. Дуже багато порушень правил з боку "Фенербахче". А також симуляцій. Дуже агресивний матч", - сказав Луческу.

Нагадаємо, "Динамо" програло "Фенербахче" з рахунком 1:2, пропустивши вирішальний гол уже у компенсований час.

Таким чином, "Динамо" зазнало п'ятої поразки поспіль у всіх турнірах.

У наступному турі підопічні Луческу зіграють 15 вересня у Польщі проти кіпрського клубу АЕК.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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