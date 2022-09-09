Лідер "Динамо" отримав серйозну травму та вибув на півроку

На українського футболіста чекає тривале відновлення.

Лідер
Шапаренко є одним із лідерів "Динамо"
© ФК Динамо

Стали відомі ступінь травми та терміни відновлення українського футболіста "Динамо" Миколи Шапаренка.

Шапаренко отримав тяжку травму під час поєдинку першого туру групового раунду Ліги Європи проти "Фенербахче", що відбувся у Стамбулі.

Його замінили на 67-й хвилині зустрічі. У Миколи розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Гравцеві знадобиться хірургічне втручання.

За попередніми прогнозами, лікарів Шапаренко проведе поза грою близько шести місяців.

Таким чином Шапаренко пропустить першу половину сезону УПЛ, груповий етап Ліги Європи, а також поєдинки збірної України в Лізі націй.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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