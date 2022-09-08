"Динамо" програло "Фенербахче" на старті Ліги Європи

У четвер, 8 вересня, київське "Динамо" провело матч на виїзді проти турецького "Фенербахче" у першому турі групового етапу Ліги Європи.

Перший тайм пройшов під контролем господарів. Турки більше атакували, а "Динамо" практично нічого не могло протиставити туркам. "Канарійки" почали ще сильніше піддавлювати в середині першої 45-хвилинки і очікувано відкрили рахунок - Енріке переграв у повітрі після подачі з кутового Гармаша і відправив круглого ворота Бущана.

За характером гри старт другого тайму нагадував першу половину, проте "Динамо" зуміло зрівняти результат – Буяльський на лівому фланзі накрутив двох футболістів "Фенера" і прострілив на Циганкова, який у дотик у дальній кут забив гол.

Коли поєдинок йшов до нічийного результату, кияни допустили провал в обороні - на 90+3 хвилині Батшуайї опинився один перед Бущаном і розстріляв кіпера.

"Фенербахче" – "Динамо" – 2:1

Голи: Енріке, 35, Батшуайї, 90+2 – Циганков, 64.

Таким чином, "Динамо" зазнало п'ятої поразки поспіль у всіх турнірах.

Нагадаємо, нинішнього єврокубкового сезону "Динамо" стартувало у кваліфікації Ліги чемпіонів, де пройшло турецький "Фенербахче", австрійський "Штурм", але поступилося португальській Бенфікі" і вирушило до групи ЛЄ.

У наступному турі підопічні Луческу зіграють 15 вересня у Польщі проти кіпрського клубу АЕК.