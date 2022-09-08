Голкіпер збірної України розповів, чому вирішив залишитися резервним воротарем у "Реалі"

Українець має намір чекати на свій шанс.

Голкіпер збірної України розповів, чому вирішив залишитися резервним воротарем у
Основним кіпером "Реала" є Тібо Куртуа
© Real Madrid

Голкіпер "Реала" та збірної України Андрій Лунін розповів про те, чому він вирішив залишитися в мадридській команді.

"Якщо коротко, то я вже 2 роки відпрацював, мав певні шанси. І в офіційних матчах, і на передсезонних підготовках. Вважаю, що скористався всіма так, як міг. Не хочу, щоб ці 2 роки просто зникли марно. Хочу працювати, а там як життя складеться... Ніхто не знає, що буде через рік-два. Хочу досягти своєї мрії.

Порівняно з багатьма клубами світу, тренування у Мадриді мають більший тиск, інтенсивність, майстерність. Тут ти можеш отримати набагато більше. Не кажу про якісь топи, що стоять поряд із "Реалом", але скажемо так, тренування Мадрида та певні матчі переважають над багатьма іншими командами. Згоден, що грати на постійній основі – це інше, але треба розуміти, що є багато підводного каміння", - повідомив Лунін.

Нагадаємо, що 23-річний Андрій Лунін став гравцем "Реала" ще в липні 2018 року, перейшовши із луганської "Зорі". Діюча угода з воротарем розрахована ще на 2 сезони.

Голкіпер на правах оренди виступав за "Леганес", "Вальядолід" та "Ов'єдо". Минулого сезону українець провів лише два офіційні матчі в Кубку Іспанії і два в чемпіонаті.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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