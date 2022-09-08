Бокс не включено до програми Олімпіади-2028

Програма змагань Олімпійських ігор-2028 не передбачає включення туди боксу, повідомляє офіційний обліковий запис у Twitter збірної Великої Британії.

У повідомленні йдеться, що зараз бокс не включений в олімпійську програму, а британська організація пропонує підтримати флешмоб #KeepBoxingOlympic, щоб зберегти бокс у програмі головних спортивних стартів чотириріччя.

Зазначимо, що у цьому виді спорту спортсмени змагаються на Олімпіадах з 1904 року, а українські боксери неодноразово виборювали різні медалі на олімпійському турнірі з боксу.

Літні Олімпійські Ігри-2028 відбудуться в американському Лос-Анджелесі з 21 липня по 6 серпня.