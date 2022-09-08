Луческу назвав емоціями свої слова про звільнення з "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував свої слова про те, що він може покинути клуб.

"Це були емоції, адже ми проживаємо дуже складний момент. Після матчу із "Зорею" ми 11 годин добиралися до Кишинева, звідки вилетіли до Стамбула. Важка ситуація, але футбол дозволяє прожити різноманітний досвід. Незважаючи ні на що, ми готуємося до гарного матчу ", - сказав Луческу.

Нагадаємо, в суботу команда Мірчі Луческу поступилася луганській "Зорі" (3:2) у поєдинку 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), а раніше "біло-сині" розпочали чемпіонат розгромною поразкою від "Дніпра-1" (0:3).

Таким чином, після двох зіграних матчів підопічні Мірчі Луческу з нулем у графі очок перебувають на передостанньому, 15 місці таблиці УПЛ з різницею м'ячів 2:6.

Після одного з поєдинків Луческу заявив, що це був, можливо, його останній матч у київському "Динамо".

Сьогодні, 8 вересня, "Динамо" у рамках стартового туру групового етапу Ліги Європи зустрінеться з турецьким "Фенербахче".