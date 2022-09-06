Ефектна атака збірної України очолила топ-10 моментів дня на Євробаскеті-2022

ФІБА представила добірку найкращих моментів ігрового дня на Євробаскеті-2022.

Епізод у виконанні гравців збірної України у матчі з Італією очолив цей рейтинг.

У заключній чверті поєдинку Святослав Михайлюк здійснив аллей-уп (парашут) на Івана Ткаченка, який відправив м'яч у кільце.

Варто зазначити, що блок-шот від центрового Олексія Леня посів четверте місце.

Топ-10 моментів дня

Нагадаємо, збірна України обіграла Італію з рахунком 84:73 та достроково вийшла до плей-офф чемпіонату Європи. Команда Айнарса Багатскіса здобула вже три перемоги поспіль.