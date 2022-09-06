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2022-09-06
Ефектна атака збірної України очолила топ-10 моментів дня на Євробаскеті-2022
Українці провели класний аллей-уп у матчі з Італією.
Україна виграла три матчі на Євробаскеті-2022© Федерація баскетболу України
ФІБА представила добірку найкращих моментів ігрового дня на Євробаскеті-2022.
Епізод у виконанні гравців збірної України у матчі з Італією очолив цей рейтинг.
У заключній чверті поєдинку Святослав Михайлюк здійснив аллей-уп (парашут) на Івана Ткаченка, який відправив м'яч у кільце.
Варто зазначити, що блок-шот від центрового Олексія Леня посів четверте місце.
Топ-10 моментів дня
Нагадаємо, збірна України обіграла Італію з рахунком 84:73 та достроково вийшла до плей-офф чемпіонату Європи. Команда Айнарса Багатскіса здобула вже три перемоги поспіль.
Данило Слесь, ZN.ua