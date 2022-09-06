Ефектна атака збірної України очолила топ-10 моментів дня на Євробаскеті-2022

Українці провели класний аллей-уп у матчі з Італією.

Ефектна атака збірної України очолила топ-10 моментів дня на Євробаскеті-2022
Україна виграла три матчі на Євробаскеті-2022
© Федерація баскетболу України

ФІБА представила добірку найкращих моментів ігрового дня на Євробаскеті-2022.

Епізод у виконанні гравців збірної України у матчі з Італією очолив цей рейтинг.

У заключній чверті поєдинку Святослав Михайлюк здійснив аллей-уп (парашут) на Івана Ткаченка, який відправив м'яч у кільце.

Варто зазначити, що блок-шот від центрового Олексія Леня посів четверте місце.

Топ-10 моментів дня

Нагадаємо, збірна України обіграла Італію з рахунком 84:73 та достроково вийшла до плей-офф чемпіонату Європи. Команда Айнарса Багатскіса здобула вже три перемоги поспіль.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
В Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поляВ Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поля
Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."
"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України
"Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці "Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці
Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболуЗбірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу
Блок рекламы


Похожие новости
Норвезького футболіста виключили зі збірної за рішення повернутися до чемпіонату РосіїНорвезького футболіста виключили зі збірної за рішення повернутися до чемпіонату Росії
Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболуЗбірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу
Петраков назвав склад збірної України для підготовки до матчів Ліги наційПетраков назвав склад збірної України для підготовки до матчів Ліги націй
"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України
Збірна України у важкому матчі обіграла Естонію на Євробаскеті-2022Збірна України у важкому матчі обіграла Естонію на Євробаскеті-2022
Футболіст збірної України Яремчук забив гол у дебютному матчі за "Брюгге"Футболіст збірної України Яремчук забив гол у дебютному матчі за "Брюгге"
"Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки"Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки
Збірна України обіграла Велику Британію на старті Євробаскету-2022Збірна України обіграла Велику Британію на старті Євробаскету-2022
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьківФонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Збірна України вийшла у плей-оф чемпіонату світу з волейболуЗбірна України вийшла у плей-оф чемпіонату світу з волейболу
Последние новости
Подгружаем последние новости