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2022-09-06
Класична та зелена: "Шахтар" представив нову форму на сезон-2022/23
"Гірники" виступатимуть у новому екіпіруванні.
"Шахтар" гратиме у новій формі© ФК Шахтер
Донецький "Шахтар" презентував оновлену форму на сезон-2022/23.
Нове екіпірування для "гірників" розробив технічний партнер клубу Puma.
Домашня форма команди збереже традиційні кольори – оранжеві футболки із двома чорними смугами. Гостьовий комплект виконаний у незвичайному для "Шахтаря" зеленому кольорі. Третій варіант, який вважається резервним, буде біло-сірим.
Планується, що вже перший матч у групі Ліги чемпіонів проти "Лейпцигу" на виїзді (6 вересня, 22:00) донеччани проведуть у новому екіпіруванні.
Данило Слесь, ZN.ua