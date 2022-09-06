Класична та зелена: "Шахтар" представив нову форму на сезон-2022/23

Донецький "Шахтар" презентував оновлену форму на сезон-2022/23.

Нове екіпірування для "гірників" розробив технічний партнер клубу Puma.

Домашня форма команди збереже традиційні кольори – оранжеві футболки із двома чорними смугами. Гостьовий комплект виконаний у незвичайному для "Шахтаря" зеленому кольорі. Третій варіант, який вважається резервним, буде біло-сірим.

Планується, що вже перший матч у групі Ліги чемпіонів проти "Лейпцигу" на виїзді (6 вересня, 22:00) донеччани проведуть у новому екіпіруванні.