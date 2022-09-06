Класична та зелена: "Шахтар" представив нову форму на сезон-2022/23

"Гірники" виступатимуть у новому екіпіруванні.

Класична та зелена:
"Шахтар" гратиме у новій формі
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" презентував оновлену форму на сезон-2022/23.

Нове екіпірування для "гірників" розробив технічний партнер клубу Puma.

Домашня форма команди збереже традиційні кольори – оранжеві футболки із двома чорними смугами. Гостьовий комплект виконаний у незвичайному для "Шахтаря" зеленому кольорі. Третій варіант, який вважається резервним, буде біло-сірим.

Планується, що вже перший матч у групі Ліги чемпіонів проти "Лейпцигу" на виїзді (6 вересня, 22:00) донеччани проведуть у новому екіпіруванні.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
В Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поляВ Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поля
Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."
"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України
"Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці "Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці
Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболуЗбірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу
Блок рекламы


Похожие новости
"В Росії більше не буде гонок": у Формулі-1 зробили важливу заяву для окупантів"В Росії більше не буде гонок": у Формулі-1 зробили важливу заяву для окупантів
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Феттель завершить кар'єру після закінчення сезонуЧотириразовий чемпіон Формули-1 Феттель завершить кар'єру після закінчення сезону
Озвучено нову цифру загиблих українських спортсменів на війні проти РосіїОзвучено нову цифру загиблих українських спортсменів на війні проти Росії
Японський футбольний клуб представив форму у кольорах українського прапораЯпонський футбольний клуб представив форму у кольорах українського прапора
Украина впервые за 10 лет получила новую первую ракетку национального рейтингаУкраина впервые за 10 лет получила новую первую ракетку национального рейтинга
РоSSийский футбольнй союз опротестовал в ФИФА новую форму сборной Украины с изображением КрымаРоSSийский футбольнй союз опротестовал в ФИФА новую форму сборной Украины с изображением Крыма
Сборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчейСборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчей
Ракицкий после ухода из "Зенита" поддерживает форму в украинском клубеРакицкий после ухода из "Зенита" поддерживает форму в украинском клубе
Команда Формулы-1 "Уильямс" не поместила лого Айртона Сенны на ливрею впервые с 1995 года.Команда Формулы-1 "Уильямс" не поместила лого Айртона Сенны на ливрею впервые с 1995 года.
Команда Формулы-1 "Уильямз" выиграла суд у бывшего спонсора на сумму $36 млнКоманда Формулы-1 "Уильямз" выиграла суд у бывшего спонсора на сумму $36 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости