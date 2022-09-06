"Мене позбавили якихось звань": Усик назвав умову для свого повернення у рідний Крим

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, чи планує він своє повернення у Крим, в якому народився і до якого часто їздив.

На окупованому півострові залишаються родичі і друзі Усика. Сам боксер впевнений, що зможе знову приїхати на півострів, але вже після деокупації.

«Коли він перестане бути окупованим, коли наші бійці і наша країна повернуть його в попередній статус неокупованого півострова, - все, поїдемо відновлювати, купатися в морі, ловити барабульку, тараньку, ще щось», - розповів Усик в інтерв’ю ВВС.

За словами чемпіона, зараз він у Крим нев'їзний.

«Вони мене позбавили якихось звань. Послухайте, немає у мене якогось звання, там "Почетный гражданин города Симферополь". Як ви думаєте, я коли зранку прокидаюсь, мені печально (через це) чи ні?», - заявив боксер, додавши, що він хотів би повернутися на півострів не за десять чи двадцять років, а значно раніше.