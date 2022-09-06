"Мене позбавили якихось звань": Усик назвав умову для свого повернення у рідний Крим

"Мене позбавили якихось звань": Усик назвав умову для свого повернення у рідний Крим

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, чи планує він своє повернення у Крим, в якому народився і до якого часто їздив.

На окупованому півострові залишаються родичі і друзі Усика. Сам боксер впевнений, що зможе знову приїхати на півострів, але вже після деокупації.

«Коли він перестане бути окупованим, коли наші бійці і наша країна повернуть його в попередній статус неокупованого півострова, - все, поїдемо відновлювати, купатися в морі, ловити барабульку, тараньку, ще щось», - розповів Усик в інтерв’ю ВВС.

Олександр Усік

За словами чемпіона, зараз він у Крим нев'їзний.

«Вони мене позбавили якихось звань. Послухайте, немає у мене якогось звання, там "Почетный гражданин города Симферополь". Як ви думаєте, я коли зранку прокидаюсь, мені печально (через це) чи ні?», - заявив боксер, додавши, що він хотів би повернутися на півострів не за десять чи двадцять років, а значно раніше.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
В Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поляВ Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поля
Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."
"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України
"Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці "Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці
Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболуЗбірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу
Блок рекламы


Похожие новости
Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."
Петраков назвав склад збірної України для підготовки до матчів Ліги наційПетраков назвав склад збірної України для підготовки до матчів Ліги націй
"Не хочуть, щоби ми змагалися": непереможний український боксер назвав спорт мішенню для Росії"Не хочуть, щоби ми змагалися": непереможний український боксер назвав спорт мішенню для Росії
Росію позбавили права на проведення чемпіонату світу зі спортивної стрільбиРосію позбавили права на проведення чемпіонату світу зі спортивної стрільби
Усик вирушить на фронт підтримати солдатів ЗСУУсик вирушить на фронт підтримати солдатів ЗСУ
На війні з Росією загинув відомий кримський футбольний фанатНа війні з Росією загинув відомий кримський футбольний фанат
"Інший рівень": Ломаченко вперше прокоментував перемогу Усика у реванші проти Джошуа"Інший рівень": Ломаченко вперше прокоментував перемогу Усика у реванші проти Джошуа
"Рідненька, ми сумували": Усик повернувся в Україну після перемоги в реванші над Джошуа"Рідненька, ми сумували": Усик повернувся в Україну після перемоги в реванші над Джошуа
Проведення бою Усика з Ф'юрі цього року малоймовірне: промоутер назвав нові датиПроведення бою Усика з Ф'юрі цього року малоймовірне: промоутер назвав нові дати
Луческу назвав головну причину провалу "Динамо" у матчі з "Дніпром-1"Луческу назвав головну причину провалу "Динамо" у матчі з "Дніпром-1"
Последние новости
Подгружаем последние новости