Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу

5 вересня чоловіча збірна України з волейболу здобула перемогу у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

Українці зустрічалися з Нідерландами у Любляні (Словенія) та здобули перемогу з рахунком 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Василь Тупчій, на рахунку якого 14 очок.

Збірна України вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу ЧС. Там українська команда зіграє зі Словенією 7 вересня.

Нідерланди – Україна – 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)

Повне відео матчу

Нагадаємо, у групі збірна України програла Сербії, а також розібралася з Тунісом та Пуерто-Ріко.