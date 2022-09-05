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2022-09-05
Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу
Українці здобули чергову перемогу на турнірі.
Україна виграла матч у Любляні© Федерація волейболу України
5 вересня чоловіча збірна України з волейболу здобула перемогу у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.
Українці зустрічалися з Нідерландами у Любляні (Словенія) та здобули перемогу з рахунком 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Василь Тупчій, на рахунку якого 14 очок.
Збірна України вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу ЧС. Там українська команда зіграє зі Словенією 7 вересня.
Нідерланди – Україна – 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)
Повне відео матчу
Нагадаємо, у групі збірна України програла Сербії, а також розібралася з Тунісом та Пуерто-Ріко.
Данило Слесь, ZN.ua