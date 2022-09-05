Усик вирішив пояснити, чому його називали "ватником і сепаром": "Послухайте..."

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відповів на звинувачення в сепаратизмі, які лунали на його адресу.

Так, в інтерв’ю ВВС Усику нагадали, що перед його боєм з Ентоні Джошуа дехто навіть казав, що не буде вболівати за людину, яка називає росіян братами, ходить в "кремлівську церкву", вони не можуть.

«Це роз'єднання - хтось спілкується російською, а хтось українською, але вони обоє українці, а от хай вони між собою постукаються (поб'ються) - це агентура робить навмисно», - відповив Усик.

Спортсмен переконаний, що це все провокації в тому числі і некваліфікованих журналістів, блогерів і агентів Кремля, які це роблять навмисно.

«Послухайте, ще з 2018 року, коли я в Москві боксував і повернувся, постійно якісь люди казали, що я щось там неправильно кажу, за Крим, за те, за те, за те.

Це все можна відслідкувати - я це все робив, у мене це все записано - (і переконатися), що багато статей, де мене засуджували чи (називали) ватником, сепаром і так далі, - це робили проплачені люди, щоб навмисно мене дискредитувати», - запевнив Олександр Усик.

Відповідаючи на питання щодо мети таких провокацій, Усик пояснив, що Кремль може її не мати.

«Їм головне іноді просто нагидити. Ну, навіщо всі в країні будуть (когось) підтримувати, буде якийсь спортивний лідер? Треба ж просто розкидати, нагидити», - пояснив Олександр Усик.

Також чемпіон світу запевнив, що жодного разу не було такого, щоб той, хто критикував його в інтернеті, підійшов до нього і сказав щось огидне.

«Він боїться, що я його якось типу (поб'ю)... Ну, я ж боксер... А я безкоштовно людей не б'ю», - пожартував Усик, додавши, що він молиться за тих людей, хто ображений на нього за щось або ображають його самого.