Росію позбавили права на проведення чемпіонату світу зі спортивної стрільби-2023.

За інформацією прес-служби організації, турнір було перенесено з Росії до Азербайджану.

Тепер світову першість прийме Баку. Міжнародна федерація спортивної стрільби (ISSF) не називає конкретної причини зміни місця проведення турніру.

Зазначимо, що президентом ISSF є росіянин Володимир Лісін.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.