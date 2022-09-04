"Динамо" встановило клубний антирекорд у чемпіонатах України.

У суботу команда Мірчі Луческу поступилася луганській "Зорі" (3:2) у поєдинку 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), а раніше "біло-сині" розпочали чемпіонат розгромною поразкою від "Дніпра-1" (0:3).

Таким чином, після двох зіграних матчів підопічні Мірчі Луческу з нулем у графі очок перебувають на передостанньому, 15 місці таблиці УПЛ з різницею м'ячів 2:6.

Це найгірший старт в історії столичного клубу. До цього антирекордом "Динамо" був сезон-2007/08 - тоді "динамівці" розпочинали чемпіонат із двох нічиїх.

На тижні "Динамо" проведе стартовий матч групового етапу Ліги Європи проти "Фенербахче", а наступними вихідними у рамках четвертого туру УПЛ зіграє проти команди ФК "Львів".