Коноплянка відзначився шикарним голом у Польщі

Ексфутболіст збірної України Євген Коноплянка забив за польську "Краковію" у другому матчі поспіль.

Коноплянка відзначився у матчі 8-го туру чемпіонату Польщі проти "Ракува" (3:0).

Українець вийшов у стартовому складі, а на 28-й хвилині вивів "Краковію" вперед, забивши прямим ударом зі штрафного.

Нагадаємо, Коноплянка став гравцем "Краковії" у лютому, підписавши контракт до літа 2022 року. Раніше він виступав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке" та донецький "Шахтар".

Хавбек провів минулого сезону лише два матчі за "Шахтар" і награв сумарно 47 хвилин.

На його рахунку 14 матчів за польську команду та два голи. Влітку Коноплянка продовжив контракт із "Краковією" до кінця червня 2023 року.