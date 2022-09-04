Коноплянка відзначився шикарним голом у Польщі

Українець забив зі штрафного.

Коноплянка відзначився шикарним голом у Польщі
Коноплянка забив ефектний гол
© Спорт.ua

Ексфутболіст збірної України Євген Коноплянка забив за польську "Краковію" у другому матчі поспіль.

Коноплянка відзначився у матчі 8-го туру чемпіонату Польщі проти "Ракува" (3:0).

Українець вийшов у стартовому складі, а на 28-й хвилині вивів "Краковію" вперед, забивши прямим ударом зі штрафного.

Нагадаємо, Коноплянка став гравцем "Краковії" у лютому, підписавши контракт до літа 2022 року. Раніше він виступав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке" та донецький "Шахтар".

Хавбек провів минулого сезону лише два матчі за "Шахтар" і награв сумарно 47 хвилин.

На його рахунку 14 матчів за польську команду та два голи. Влітку Коноплянка продовжив контракт із "Краковією" до кінця червня 2023 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
В Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поляВ Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поля
Українська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US OpenУкраїнська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US Open
"Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці "Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці
Збірна України у важкому матчі обіграла Естонію на Євробаскеті-2022Збірна України у важкому матчі обіграла Естонію на Євробаскеті-2022
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьківФонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" змінило місто та стадіон у Польщі для проведення єврокубкових матчів"Динамо" змінило місто та стадіон у Польщі для проведення єврокубкових матчів
Український футболіст Кочергін ударом у дотик забив дебютний гол у чемпіонаті ПольщіУкраїнський футболіст Кочергін ударом у дотик забив дебютний гол у чемпіонаті Польщі
Українець Малиновський відзначився гольовим пасом у першому матчі нового сезону за "Аталанту"Українець Малиновський відзначився гольовим пасом у першому матчі нового сезону за "Аталанту"
Українець Яремчук відзначився гольовою передачею за "Бенфіку" у Лізі чемпіонівУкраїнець Яремчук відзначився гольовою передачею за "Бенфіку" у Лізі чемпіонів
Українець Зінченко відзначився гольовою передачею у дебютному матчі за "Арсенал" в АПЛУкраїнець Зінченко відзначився гольовою передачею у дебютному матчі за "Арсенал" в АПЛ
"Динамо" мінімально обіграло "Штурм" у Польщі"Динамо" мінімально обіграло "Штурм" у Польщі
"Динамо" та "Фенербахче" не визначили переможця у Польщі"Динамо" та "Фенербахче" не визначили переможця у Польщі
Український футболіст виграв національний трофей у ПольщіУкраїнський футболіст виграв національний трофей у Польщі
Чемпіон України з волейболу гратиме у чемпіонаті ПольщіЧемпіон України з волейболу гратиме у чемпіонаті Польщі
"Поїдь в Бучу і подивися": український боксер приголомшив заявою про "внє політики" і обіймами з чемпіоном рф"Поїдь в Бучу і подивися": український боксер приголомшив заявою про "внє політики" і обіймами з чемпіоном рф
Последние новости
Подгружаем последние новости