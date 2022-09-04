Український футболіст забив ефектний гол у ворота суперника "Динамо"

Український півзахисник Роман Безус відзначився дебютним голом у складі кіпрського клубу "Омонія".

31-річний футболіст вийшов у стартовому складі на поєдинок другого туру чемпіонату Кіпру проти АЕКу з Ларнаки, який є суперником київського "Динамо" у групі Ліги Європи.

На 34-й хвилині "Омонія" розіграла кутовий, м'яч полетів до лінії воротарського майданчика, звідки Безус зумів ефектно пробити в падінні через себе. "Омонія" зрештою здобула перемогу з рахунком 3:2.

Відео голу Безуса

Роман Безус у міжсезоння залишив бельгійський "Гент", за який виступав із 2019 року. У статусі вільного агента хавбек поповнив склад кіпрського клубу у серпні.