Український футболіст забив ефектний гол у ворота суперника "Динамо"

Роман Безус допоміг "Омонії" здобути перемогу.

Український футболіст забив ефектний гол у ворота суперника
Безус допоміг "Омонії" обіграти АЕК
© AC Omonia

Український півзахисник Роман Безус відзначився дебютним голом у складі кіпрського клубу "Омонія".

31-річний футболіст вийшов у стартовому складі на поєдинок другого туру чемпіонату Кіпру проти АЕКу з Ларнаки, який є суперником київського "Динамо" у групі Ліги Європи.

На 34-й хвилині "Омонія" розіграла кутовий, м'яч полетів до лінії воротарського майданчика, звідки Безус зумів ефектно пробити в падінні через себе. "Омонія" зрештою здобула перемогу з рахунком 3:2.

Відео голу Безуса

Роман Безус у міжсезоння залишив бельгійський "Гент", за який виступав із 2019 року. У статусі вільного агента хавбек поповнив склад кіпрського клубу у серпні.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
В Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поляВ Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поля
Українська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US OpenУкраїнська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US Open
"Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці "Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці
Збірна України у важкому матчі обіграла Естонію на Євробаскеті-2022Збірна України у важкому матчі обіграла Естонію на Євробаскеті-2022
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьківФонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Блок рекламы


Похожие новости
Футболіст збірної України Яремчук забив гол у дебютному матчі за "Брюгге"Футболіст збірної України Яремчук забив гол у дебютному матчі за "Брюгге"
"Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки"Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки
Перспективний український футболіст перейшов до шотландського клубуПерспективний український футболіст перейшов до шотландського клубу
"Динамо" оголосило про підписання футболіста "Зорі""Динамо" оголосило про підписання футболіста "Зорі"
Гравець "Динамо" увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів світу серед однолітківГравець "Динамо" увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів світу серед однолітків
У бою з російськими окупантами загинув український призер чемпіонату світу з бойового самбоУ бою з російськими окупантами загинув український призер чемпіонату світу з бойового самбо
"Манчестер Юнайтед" оголосив про трансфер футболіста за 100 млн євро"Манчестер Юнайтед" оголосив про трансфер футболіста за 100 млн євро
Зірковий ексфутболіст "Шахтаря" пообіцяв повернутися до України після війниЗірковий ексфутболіст "Шахтаря" пообіцяв повернутися до України після війни
Зіркового футболіста "Барселони" побили та пограбували у власному будинкуЗіркового футболіста "Барселони" побили та пограбували у власному будинку
Футболіст збірної України змінить клуб у Європі за рекордну суму – ЗМІФутболіст збірної України змінить клуб у Європі за рекордну суму – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости