Усик вирушить на фронт підтримати солдатів ЗСУ

Український чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO у надважкій вазі Олександр Усик повідомив про те, що має намір відвідати солдатів ЗСУ на передовій.

"Я в себе вдома налаштовую все, щоб усе працювало. У тероборону, думаю, мене вже не візьмуть. Ходжу в тир, тренуюся. Зустрічаюся з хлопцями, допомагаємо хлопцям. Я думаю... Я не думаю, я знаю, що я поїду підтримати хлопців туди, де гаряче...", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Бій проходив у Джідді (Саудівська Аравія).

Після початку війни боксер прибув до України та підтримував військових, а потім залишив країну для підготовки до бою. При цьому промоутер Усика ще перед реваншем повідомляв, що одразу після нього боксер повернеться до України.