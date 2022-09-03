Збірна України у важкому матчі обіграла Естонію на Євробаскеті-2022

3 вересня збірна України з баскетболу провела матч другого туру Євробаскету-2022.

Підопічні Айнарса Багатскіса зустрічалися з Естонією і здобули важку перемогу з рахунком 74:73.

У першій чверті естонцям вдалося здобути перевагу +6, після чого суперник продовжував утримувати відрив, який іноді ставав мінімальним.

Наприкінці матчу збірна України таки змогла змінити ситуацію і вийшла вперед на одне очко, а фінальна атака від естонців вийшла невдалою.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку у складі української команди став Святослав Михайлюк, в активі якого 18 очок.

Естонія – Україна – 73:74 (21:15, 14:18, 26:23, 12:18)

Повне відео матчу

Україна виступає на чемпіонаті Європи у групі C, усі матчі якої проходять у Мілані. У першому турі українці розгромили Велику Британію з рахунком 90:61. Наступну гру підопічні Багатскіса проведуть проти Італії 5 вересня.