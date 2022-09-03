Футболіст збірної України Яремчук забив гол у дебютному матчі за "Брюгге"

Нападник вдало повернувся до чемпіонату Бельгії.

Футболіст збірної України Яремчук забив гол у дебютному матчі за
Яремчук вийшов на заміну та забив гол
© Club Brugge

Футболіст збірної України Роман Яремчук вдало дебютував за "Брюгге" після трансферу з "Бенфіки".

Команда українця зустрічалася із "Серкль Брюгге" у чемпіонаті Бельгії та здобула перемогу з рахунком 4:0.

Яремчук вийшов на заміну на 62-й хвилині, коли рахунок був 2:0, а на 82 хвилині забив останній гол своєї команди в матчі.

Відео голу Яремчука

Нагадаємо, Роман Яремчук перейшов у "Брюгге" з португальської "Бенфіки" та підписав контракт до 2026 року. Команда українця виступатиме на груповому етапі Ліги чемпіонів у квартеті з "Порту", "Атлетіко" та "Баєром".

Раніше Яремчук виступав за бельгійський "Гент" та був лідером команди, після чого переїхав до Португалії.


Данило Слесь, ZN.ua





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