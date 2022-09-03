Українська легкоатлетка Магучіх з історичним результатом виграла етап Діамантової ліги

Українка зуміла підкорити планку 205 сантиметрів.

Українська легкоатлетка Магучіх з історичним результатом виграла етап Діамантової ліги
Магучіх повторила рекорд України
© World Athletics

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Діамантової ліги у Брюсселі (Бельгія).

Магучіх із другої спроби взяла висоту 205 сантиметрів і відзначилася низкою історичних досягнень.

До топ-3 з великим відставанням увійшли австралійки Елеанор Паттерсон (194 см) та Нікола Оліслагерс (191 см). Українки Ірина Геращенко (191 см) та Юлія Левченко (188 см) стали шостою та восьмою відповідно.

Ярослава Магучіх повторила національний рекорд України у стрибках у висоту на відкритому повітрі. Для легкоатлетки це найкращий результат у кар'єрі на відкритому повітрі, раніше їй підкорялася лише висота 204 см.

Крім того, Магучіх встановила рекорд сезону у світі та повторила найкращий результат в історії Діамантової ліги.


Данило Слесь, ZN.ua





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