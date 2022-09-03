УЄФА оштрафував європейські топ-клуби на мільйони євро за порушення фінансового фейр-плей

Рекордну суму заплатить "Парі Сен-Жермен".

УЄФА оштрафував європейські топ-клуби на мільйони євро за порушення фінансового фейр-плей
УЄФА контролює виконання ФФП
© uefa.com

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував провідні європейські клуби за порушення правил фінансового фейр-плей.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

Санкції торкнулися восьми клубів. Найбільший штраф заплатить французький "Парі Сен-Жермен" – 10 мільйонів євро.

Також оштрафовано одразу чотирьох представників італійської Серії А. "Рома" виплатить 5 млн, "Інтер" – 4 млн, "Ювентус" – 3,5 млн, "Мілан" – 2 млн.

Крім того, "Бешикташ" заплатить 600 тисяч євро, а "Марсель" та "Монако" – по 300 тисяч.

Спочатку клуби були оштрафовані на 172 мільйони євро, але їх зобов'язали виплатити лише 15 відсотків від цієї суми. Далі все залежатиме від виконання пунктів для виправлення ситуації найближчими роками.

Фінансовий фейр-плей є набором правил фінансового регулювання, що дозволяє контролювати витрати топ-клубів, зокрема на трансферному ринку.


Данило Слесь, ZN.ua





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