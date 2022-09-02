Помер один із найкращих нокаутерів в історії боксу

У віці 78 років пішов із життя колишній американський боксер суперважкої ваги Ерні Шейверс, повідомляє Boxingscene.

Шейверс двічі боксував за звання чемпіона світу, але обидва рази програв. У 1977-му році він зазнав поразки одноголосним рішенням суддів у поєдинку проти легендарного Мухаммеда Алі.

Загалом на професійному рингу американський боксер здобув 74 перемоги при 14 поразках та одному нічийному результаті. При цьому 68 разів він відправляв суперників до нокауту, з яких 23 відбулися вже в першому раунді.

У 2003 році авторитетний американський журнал The Ring опублікував список зі ста найкращих панчерів в історії боксу, в якому Шейверс посів десяте місце. Він був відомий своїм сильним ударом.