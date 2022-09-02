"Шахтар" у меншості вирвав перемогу над "Рухом" в УПЛ

Донеччани здобули складні три очки.

Мудрик був вилучений у першому таймі
© ФК Шахтер

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги у Львові місцевий "Рух" приймав донецький "Шахтар".

"Гірники" здобули перемогу з рахунком 1:0, граючи з 35-ї хвилини у меншості.

Червону картку у першому таймі у донеччан отримав лідер команди Михайло Мудрик за грубий фол проти Олексія Сича.

Ця подія ускладнила ситуацію для "Шахтаря", але після перерви гості поступово збільшували тиск. На 78-й хвилині Бондар здійснив подачу, а Конопля точно пробив головою.

Варто зазначити, що до складу "Шахтаря" повернувся зірковий легіонер Лассіна Траоре – форвард вийшов на поле у середині другого тайму.

"Шахтар" здобув другу перемогу за одного нічийного результату і вийшов на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. "Рух" зазнав третьої поспіль поразки.


Данило Слесь, ZN.ua





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